Политика Названа дата переговоров о вступлении Украины в ЕС

2024-06-15 10:30

 

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза вечером 14 июня принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете Европейского Союза

Детали: Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции – именно в этом месяце завершается председательство Бельгии в Совете ЕС.

Но Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения. В случае, если бы она не изменила эту позицию, открытие переговоров могло бы затянуться на второе полугодие 2024 года, когда именно Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.

Напомним, 7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье: Успеть до Орбана: когда и как Украина планирует начать переговоры о своем вступлении в ЕС.

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