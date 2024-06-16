Политика Украина вправе уничтожать ракетные установки рф, из которых обстреливают Харьков, - Столтенберг

2024-06-16 12:30

Украина имеет право защищаться от российской агрессии. В частности, это означает, что Силы обороны Украины имеют право уничтожать легитимные военные цели на территории рф.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона "Единые новости".

Мы не должны забывать, что эта война развязана россией, как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора - россии. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя были наложены определенные ограничения на использование этого вооружения. Однако эти ограничения мы ослабим, поскольку Россия начала новое наступление на севере, возле Харькова. Они атакуют с российской территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Итак, ограничения постепенно отменяются, и это поможет украинцам защищаться", - рассказал Столтенберг.

Также он добавил, что НАТО окажет большую поддержку Украине, однако "не станет стороной конфликта".