Политика В Швейцарии сделали неожиданное заявление относительно ареста путина

2024-06-17 20:04

Для участия в конференции о мире в Украине для президента государства-агрессора могут сделать исключение.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Владимир Путин может избежать ареста по ордеру Международного уголовного суда, если приедет в эту страну на следующую конференцию по миру в Украине.

Об этом она говорила, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам прошедшего саммита.

“Если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", — сообщила швейцарская президент.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис подтвердил, что избежать ареста Путину, вероятно, удастся.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МКС, но как принимающее государство — можем сделать исключение", — сказал он.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в Россию. Теперь кремлевский диктатор рискует быть арестованным, если посетит одно из 123-х государств мира, не входящее в постоянно уменьшающийся “круг друзей” России.