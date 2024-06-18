Политика Индия озвучила свои оправдания за отказ подписать коммюнике Саммита мира

2024-06-18 10:26

Индия не подписала коммюнике Саммита мира, потому что считает, что к крепкому миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон". Об этом заявил глава индийской делегации в Швейцарии, представитель Министерства иностранных дел Индии Паван Капур, передает МИД страны.

"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с общим коммюнике или каким-либо другим документом, вытекающим из этого саммита", – сказал Капур.



В то же время, Капур подчеркнул, что Индия разделяет "глобальную обеспокоенность ситуацией в Украине" и поддерживает любое коллективное желание способствовать звершению войны в Украине.



Он заверил, что Индия продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами конфликта, чтобы внести свой вклад в усилия, направленные на достижение продолжительного мира в Украине.