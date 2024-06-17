Мир В США увеличилось число сверхбогатых граждан

2024-06-17 16:14

В 2023 году в США число сверхзажиточных граждан («high-net-worth people») увеличилось на 7,3% до 7,4 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных международной консалтинговой компанией Cardemini.

Согласно критериям исследования, в категорию сверхзажиточных включены только те граждане, совокупные инвестиционные активы которых составляют не менее 1 миллиона долларов США. При этом следует отметить, что при расчете объемов инвестиционных активов не учитывается стоимость домов проживания, товаров длительного пользования или же стоимости каких-либо личных коллекций.

Для сравнения: в 2022 году число сверхзажиточных американцев составляло 6,9 миллионов человек.

Но в структуре сообщества сверхзажиточных американцев богатство распределено не равномерно. Так, на 1% наиболее сверхбогатых американцев припадает около 34% совокупных активов всего сообщества сверхбогатых граждан.

Если же говорить о глобальных масштабах, то согласно исследованию Cardemini, всего в мире в 2023 году насчитывалось 22,8 миллионов граждан. При этом за год это число увеличилось на 5,1%.

В то же время, совокупные активы всех сверхбогатых граждан в мире в 2023 году составили 86,8 триллионов долларов США. При этом прирост совокупных активов за год составил 4,7%.

Наибольшую динамику по росту числа сверхбогатых граждан показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона – на 4,8%. Это опережает темпы роста в странах Европы – до 4%.

В странах Латинской и Южной Америки, а также Карибского бассейна число сверхбогатых граждан увеличилось на 2,7%. В свою очередь, в странах Ближнего Востока – на 2,1%.

И только в странах Африки число сверхбогатых за год сократилось – на 0,1%.

Игорь Шевырев.