Политика Украина может принять участие в саммите мира, который соберет Китай: посол назвала условие

2024-06-20 16:05

Китай уже анонсировал собственный проект мирного соглашения, который не вызвал особого энтузиазма в Киеве.

Украина может принять участие в мирном саммите, который организует Китай, если такая конференция будет базироваться на принципах уважения к международному праву и уставу ООН. Об этом заявила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью для гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP).

Посол подчеркнула, что Украина "не рассматривает и никогда не рассматривала Китай как своего противника", вместо этого хочет видеть Пекин "своим другом". По ее словам, Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием России, если переговоры будут базироваться на "правилах и принципах, закрепленных в Уставе [и] международном праве ООН".

Зеленко выразила благодарность тем странам Юго-Восточной Азии, которые приняли участие в швейцарском саммите мира. Вместе с тем она призвала остальные страны региона не "упускать из виду более широкую картину" войны в Украине, поскольку неспособность справедливо закончить этот конфликт будет иметь высокую цену для "самых слабых" государств.

"Последнюю цену всегда платит самый слабый - цену золота, цену отсутствия некоторых продуктов на полках и многое другое. Многие страны Азии знают, насколько высока цена свободы, и лучше взять на себя лидерство и последовать за ним, чем оплачивать последствия бездействия. Установить мир никогда не бывает легко, это имеет свою цену, но цена бездействия выше", - сказала она.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай отказался участвовать в Глобальном саммите мира, который проходил на прошлой неделе в Швейцарии по инициативе Украины. Такое решение Пекин объяснил тем, что на эту конференцию не позвали государство-агрессора.

По словам президента Зеленского, Китай не только не послал своего представителя на этот саммит, но и отговаривал другие страны от участия.

Вместе с тем Пекин представил собственный проект мирного соглашения между Украиной и Россией, который сводится к фактическому замораживанию войны на текущих позициях и де-факто фиксацией оккупированных территорий за агрессором.