Политика В ISW объяснили, почему два дня подряд путин говорит о ядерном оружии

2024-06-23 09:30

Два дня подряд глава России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, в частности о возможности "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине. ISW считает, что Путин озвучивает ядерные угрозы, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы Украины в захватнической войне России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 21 июня Путин заявил во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками, что Россия планирует и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире.

Российский лидер отметил, что Россия также работает над увеличением своего обычного боевого потенциала и оборонного промышленного производства.

Во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и что возможное будущее стратегическое поражение российских сил на поле боя в Украине приведет к "концу государственности [России]".

ISW отмечает, что Путин, возможно, ошибочно приравнял российское поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда существующая российская ядерная доктрина позволит применение ядерного оружия.

В ISW также подчеркнули, что заявление Путина от 21 июня, похоже, является продолжением его информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада, направленных на выработку общей стратегической цели - решительной победы над российским вторжением. По замыслу Запада победа Украины должна была бы стать конечной целью войны.

Угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лидерами, принимающими решения, и очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания.

Ключевые выводы ISW за 21 июня: