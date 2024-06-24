Политика Южная Корея в любой момент готова подключиться к военной помощи Украине

2024-06-24 12:28

Южная Корея не будет ничем "связанной" в вопросе помощи Украине, если россия передаст КНДР высокоточное оружие. Об этом заявил начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин, сообщает местное медиа Yonhap.

Решение Южной Кореи в этом вопросе будет зависеть от того, как дальше будет развиваться военное сотрудничество москвы и Пхеньяна.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" - задал вопрос чиновник.

 

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