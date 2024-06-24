Политика Подоляк обвинил роССию в попытке прикрыться гражданскими в Крыму

2024-06-24 19:15

 

Накануне РФ сбила ракеты над пляжем в Крыму, что привело к гибели гражданских лиц.

Российские войска во временно оккупированном Крыму пытаются спрятать военные цели среди гражданского населения, заявил в своем Telegram-канале советник главы ОП Михаил Подоляк.

"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым - это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым - это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами", - написал Подоляк.

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В воскресенье российская ПВО сбила ракету над пляжем в Севастополе. По последним данным, в результате работы ПВО погибло 4 человека, еще 151 - пострадал.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

В то же время The Telegraph считает, что последний ракетный удар по оккупированному Крыму заставит США задуматься о недавнем решении смягчить правила использования американских ракет для ударов по России.

Тем временем российские туристы начали отменять поездки в оккупированный Крым после удара по Севастополю.

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Политика

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