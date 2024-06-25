Политика Артиллерия, снаряды и ПВО: куда пойдут 1,4 млрд евро от активов рф

2024-06-25 18:26

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщила о том, что Европейский союз передаст Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России.

По словам министра, деньги пойдут на артиллерию, снаряды и системы противовоздушной обороны.

"Хороший и важный шаг: страны-члены ЕС договорились об использовании процентных доходов от обездвиженных российских активов для дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира", – отметила Слот.

Она добавила, что первая выплата составит около 1,4 млрд. евро.

"Эта сумма будет распределена через Европейский фонд мира и будет использована, среди прочего, для финансирования военных активов, таких как боеприпасы, артиллерийские системы и системы противовоздушной обороны для Украины", - сообщила глава МИД Нидерландов.