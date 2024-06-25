Политика Артиллерия, снаряды и ПВО: куда пойдут 1,4 млрд евро от активов рф

2024-06-25 18:26

 

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщила о том, что Европейский союз передаст Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России.

По словам министра, деньги пойдут на артиллерию, снаряды и системы противовоздушной обороны.

"Хороший и важный шаг: страны-члены ЕС договорились об использовании процентных доходов от обездвиженных российских активов для дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира", – отметила Слот.

Она добавила, что первая выплата составит около 1,4 млрд. евро.

"Эта сумма будет распределена через Европейский фонд мира и будет использована, среди прочего, для финансирования военных активов, таких как боеприпасы, артиллерийские системы и системы противовоздушной обороны для Украины", - сообщила глава МИД Нидерландов.

subscriber subscriber

Еще по теме

HIMARS впервые атаковали Курскую область РФ, - росСМИ

2024-06-24 20:04

Число ликвидированных в Украине вражеских солдат и офицеров приближается к 550 тысячам

2024-06-24 11:33

США закрывают визовый центр рф и лишают дипломатов налоговых привилегий

2024-06-23 13:30

Не только вблизи Харькова: США ослабили запрет на удары по рф своим оружием, - Politico

2024-06-22 12:30

Еще новости в разделе "Политика"

Саммит НАТО: Столтенберг назвал ожидания по Украине

2024-06-25 22:15

Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие

2024-06-25 21:37

Япония ослабила визовые требования для граждан Украины

2024-06-25 20:48

Артиллерия, снаряды и ПВО: куда пойдут 1,4 млрд евро от активов рф

2024-06-25 18:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Саммит НАТО: Столтенберг назвал ожидания по Украине 2024-06-25 22:15
Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие 2024-06-25 21:37
Япония ослабила визовые требования для граждан Украины 2024-06-25 20:48
Артиллерия, снаряды и ПВО: куда пойдут 1,4 млрд евро от активов рф 2024-06-25 18:26