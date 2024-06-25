Жизнь Некоторым украинцам придется переоформлять субсидии с 1 июля: причина

2024-06-25 19:15

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал важное уведомление для отдельных категорий получателей субсидий и льгот.

Как говорится в сообщении ПФУ, в связи с завершением действия специального порядка выплат, введенного в период военного положения, некоторым гражданам необходимо обратиться за продолжением выплат.

Изменения касаются лиц, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или находились на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, и которые с начала полномасштабного вторжения не обращались за переназначением субсидии или льгот.

Для продолжения получения выплат с 1 июля 2024 года этим гражданам нужно подать заявление и соответствующие документы в орган ПФУ. Сделать это можно несколькими способами:

Лично через сервисные центры ПФУ, уполномоченные лица местных советов или центры предоставления административных услуг.

По почте в адрес соответствующего органа ПФУ.

Онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".

ПФУ добавил, что соответствующее сообщение размещено в личных кабинетах пользователей на веб-портале электронных услуг фонда в разделе "Мои сообщения" (рубрика "Индивидуальные сообщения").

Фонд призывает заинтересованных лиц своевременно обратиться за продолжением выплат во избежание возможных перерывов в получении важной финансовой поддержки.