Спорт Эксперты прогнозируют легкую победу Александра Усика в реванше против Тайсона Фьюри

2024-06-28 17:29

Александр Усик легко преодолеет в реванше против Тайсона Фьюри и защитит титул абсолютного чемпиона мира. Так считает бывший чемпион по тяжелому дивизиону по версии WBC Тони Белью.

По мнению бывшего боксера, украинец во втором поединке будет обладать еще большим преимуществом и не пропустит удар, если сам того не захочет.

"Я был убежден, что Усик справится с Фьюри, и Александр победил Тайсона в манере, которой я раньше не видел, ведь он прессинговал в бою и был агрессором против боксера, значительно превосходившего его в габаритах. Я думаю, что в реванше Усик встанет на заднюю ногу и убедительно выигрывает практически все раунды.

Если Усик не захочет пропустить удар, он его не пропустит. Посмотрите его сражение против Мурата Гассиева. Гассиев - отличный панчер, но он не смог нанести мощный удар Усику", - сказал Белью в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Реванш запланирован на 21 декабря.