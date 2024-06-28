Спорт Эксперты прогнозируют легкую победу Александра Усика в реванше против Тайсона Фьюри

2024-06-28 17:29

Александр Усик легко преодолеет в реванше против Тайсона Фьюри и защитит титул абсолютного чемпиона мира. Так считает бывший чемпион по тяжелому дивизиону по версии WBC Тони Белью.

По мнению бывшего боксера, украинец во втором поединке будет обладать еще большим преимуществом и не пропустит удар, если сам того не захочет.

"Я был убежден, что Усик справится с Фьюри, и Александр победил Тайсона в манере, которой я раньше не видел, ведь он прессинговал в бою и был агрессором против боксера, значительно превосходившего его в габаритах. Я думаю, что в реванше Усик встанет на заднюю ногу и убедительно выигрывает практически все раунды.

Если Усик не захочет пропустить удар, он его не пропустит. Посмотрите его сражение против Мурата Гассиева. Гассиев - отличный панчер, но он не смог нанести мощный удар Усику", - сказал Белью в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Реванш запланирован на 21 декабря.

subscriber subscriber

Еще по теме

Менеджер Александра Усика поставил точку в вопросе отказа украинского чемпиона от титула IBF

2024-06-27 08:26

Усик "подарил" чемпионский пояс двум боксерам: что это значит

2024-06-26 19:15

Тайсон Фьюри признал, что сильно переборщил с алкоголем и пообещал завязать

2024-06-21 19:31

В боксе назревает война из-за титула Усика – СМИ

2024-06-20 20:48

Еще новости в разделе "Спорт"

Эксперты прогнозируют легкую победу Александра Усика в реванше против Тайсона Фьюри

2024-06-28 17:29

Руслан Ротань назвал виновников провала сборной Украины на Евро-2024

2024-06-28 11:32

"Аутсайдеры смогли позволить себе гораздо больше, чем фавориты" - главный тренер сборной Бельгии

2024-06-27 13:35

Сергей Ребров пояснил, что помешало нашей сборной пробиться в плей-офф Евро-2024

2024-06-27 11:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Эксперты прогнозируют легкую победу Александра Усика в реванше против Тайсона Фьюри 2024-06-28 17:29
Руслан Ротань назвал виновников провала сборной Украины на Евро-2024 2024-06-28 11:32
"Аутсайдеры смогли позволить себе гораздо больше, чем фавориты" - главный тренер сборной Бельгии 2024-06-27 13:35
Сергей Ребров пояснил, что помешало нашей сборной пробиться в плей-офф Евро-2024 2024-06-27 11:34