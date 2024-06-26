Мир Пакистан выступил за «нормализацию» отношений с Индией

2024-06-26 09:21

Пакистан выступил за «нормализацию отношений» с Индией и подчеркнул открытость к диалогу.

Об этом заявил глава МИД и вице-премьер правительства Пакистана Ицхак Дар в своем выступлении в Институте стратегических исследований Исламабада.

«Пакистан не верит в постоянную враждебность. Мы стремимся к добрососедским отношениям с Индией на основе взаимного уважения, суверенного равенства и справедливого и мирного разрешения давнего спора о Джамму и Кашмире», - заявил Ицхак Дар.

По его словам, «поскольку регион сильно отстает по индексам человеческого развития, страдает от бедности, безработицы, неграмотности, болезней, нехватки продовольствия и воды, стихийных бедствий, деградации окружающей среды и изменения климата, - для решения всех этих насущных проблем необходимы коллективные действия, а не чем увековечивание цикла враждебности».

«Пакистан предпримет все необходимые шаги для поддержания стратегической стабильности в Южной Азии и будет эффективно и решительно реагировать на любую необдуманную военную авантюру со стороны «хиндутвы» в Нью-Дели», — подчеркнул глава МИД Пакистана.

Игорь Шевырев.