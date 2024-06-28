Политика Сербия подтвердила, что не станет никак препятствовать поставкам своего вооружения в Украину

2024-06-28 13:30

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выступил в защиту права Белграда продавать боеприпасы западным покупателям, несмотря на дальнейшие поставки этого вооружения в Украину. Об этом сообщает Barrons.

Сербия не является воюющей стороной в войне в Украине, подчеркнул глава сербского правительства.

"Это не сербский вклад в одну из воюющих сторон. Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы Испании, Чехии, Соединенным Штатам... потому что это не запрещено и не безнравственно для нас производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", - заявил чиновник.