Политика Сербия подтвердила, что не станет никак препятствовать поставкам своего вооружения в Украину

2024-06-28 13:30

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выступил в защиту права Белграда продавать боеприпасы западным покупателям, несмотря на дальнейшие поставки этого вооружения в Украину. Об этом сообщает Barrons.

Сербия не является воюющей стороной в войне в Украине, подчеркнул глава сербского правительства.

"Это не сербский вклад в одну из воюющих сторон. Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы Испании, Чехии, Соединенным Штатам... потому что это не запрещено и не безнравственно для нас производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", - заявил чиновник.

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Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности 2024-06-27 20:04