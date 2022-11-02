Мир Сербия перевела армию в состояние боевой готовности из-за эскалации напряженности в Косово

2022-11-02 18:00

Министр обороны Сербии во вторник заявил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии боевой готовности из-за эскалации напряженности в отношениях с соседним Косово из-за вопроса номерных знаков автомобилей.

Детали

Милош Вучевич заявил местному телеканалу Happy TV, что военные сделают все необходимое для защиты сербских граждан, в том числе Косово.

"Мы не можем расслабляться, но мы можем выступать за диалог", - сказал Вучевич.

"Лучше вести переговоры тысячу дней, чем провести один день в окопах", - добавил он.

Контекст

В этом году Косово много раз пыталось заставить свое сербское меньшинство обновить автомобильные номерные знаки, которые датируются до 1999 года, когда Косово было частью Сербии. Этот шаг привел к ожесточенным столкновениям между полицией и местными сербами.

Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году, но Сербия продолжает считать Косово своей территорией.