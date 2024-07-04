Политика Президент Финляндии назвал того, кто может закончить войну в Украине одним телефонным звонком

2024-07-04 08:26

Зависимость рашистов от Китая стала настолько очевидна, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну рф против Украины "одним телефонным звонком". Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.

"россия сейчас настолько зависит от Китая... Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис. Если бы в КНР сказали, что пора вести переговоры, то Кремль был бы вынужден делать это", - сказал Стубб.

Финский лидер заметил, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это верно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", - сказал президент Финляндии.

Стубб призвал Европу усилить поддержку Украины и наращивать свой собственный оборонный потенциал.

"Украине нужна как материальная помощь, в том числе финансовая, так и политическая поддержка, включая укрепление пути к членству как в ЕС, так и в НАТО", - сказал он.

Глава Финляндии отметил, что Европе следует сконцентрироваться на закупке и производстве боеприпасов и оружия.