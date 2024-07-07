Политика путин хочет "окончательное" завершение войны, чтобы уничтожить Украину, - ISW

2024-07-07 12:30



Уверенность Путина в способности РФ выиграть войну основывается на оценке того, что Украина не сможет провести значимые контрнаступательные операции, считают аналитики.

Заявления и требования главы России Владимира Путина об окончании войны свидетельствуют о том, что он не хочет соглашаться ни на что другое, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности, говорится в анализе Международного института изучения войны(ISW).

Издание отмечает, что Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, чтобы выступить против прекращения огня путем переговоров и выразил свою приверженность "окончательному" прекращению войны, что позволит достичь его цели - уничтожение украинской государственности.

"Путин заявил, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться, и что Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта", - говорится в сообщении.

Путин требует как сдачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и капитуляции украинских военных перед началом любых переговоров по завершению войны.

Отмечается, что Путин уже давно призывает к "демилитаризации" Украины - требования, чтобы Украина отказалась от своей способности сопротивляться российской агрессии, чтобы глава Кремля мог свободно навязывать свою волю Украине.

В отчете отметили, что Путин почти наверняка использует капитуляцию Украины для достижения своей другой цели - свержения демократически избранной украинской власти и замены ее пророссийской политической системой, которая ему нравится.

Военные аналитики отмечают, что украинские контрнаступательные операции по освобождению оперативно важных территорий остаются самым эффективным способом подорвать доверие Путина к желаемому конечному результату его агрессивной войны против Украины.

По мнению экспертов, уверенность Путина в способности России способствовать капитуляции или выиграть длительную войну на истощение основывается на оценке того, что Украина не сможет провести операционно значимые контрнаступательные операции.

Эксперты подчеркивают, что Запад должен поспешить предоставить Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций, чтобы отменить расчеты Путина и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров.

Последние заявления российского диктатора

Российский правитель Владимир Путин на брифинге после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что Украина отказывается капитулировать и сдавать России свои территории потому, что тогда придется отменять военное положение и проводить выборы.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал, что нет никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готов отказаться от войны против Украины и начать ведение переговоров о мире.