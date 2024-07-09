Политика Дональд Туск назвал реальную опасность визита Орбана к российскому диктатору

2024-07-09 09:24

После визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана на москву вряд ли кто-то в Европе может чувствовать себя безопаснее. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, высказал свое мнение в соцсети X (Twitter).

Он подчеркнул, что "история не повторяется, но часто рифмуется".

"Есть ли кто-то, кто чувствует себя безопаснее после обмена информацией между Виктором Орбаном и путиным о "послевоенной европейской архитектуре безопасности"? История не повторяется, но часто рифмуется", - написал Туск.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует на следующей неделе совершить еще несколько "неожиданных" визитов.

Напомним, 2 июля Орбан впервые побывал в Украине с начала полномасштабной войны и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Он предложил украинской стороне прекратить огонь, после чего начать мирные переговоры с россией.

 

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