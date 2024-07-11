Спорт Экс-хавбек Барселоны, Ливерпуля и Баварии Тьяго Алькантара объявил о завершении карьеры

2024-07-11 12:30

Тьяго Алькантара объявил о завершении карьеры. Бывший хавбек Барселоны, Ливерпуля, Баварии и сборной Испании решил повесить бутсы на гвоздь в 33 года.

Отметим, что главной причиной стали травмы, из-за которых полузащитник почти не играл последние два сезона. О своем решении известный футболист сообщил в соцсети.

"Я всегда готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за прошедшее время.

Спасибо, футбол. И всем, кто сопровождал меня и делал меня самым лучшим игроком и человеком на этом пути.

До свидания! До скорой встречи. Тьяго", - написал Алькантара.

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