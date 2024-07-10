Политика В НАТО дали неутешительный прогноз по войне в Украине

2024-07-10 21:37

 

Война в Украине может длится еще несколько лет. Поэтому страны НАТО должны быть готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита в Вашингтоне.

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится", - сказал он.

По его словам, война в Украине "потребует лет целенаправленных усилий", поскольку Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года.

Оценивая способность России по переходу экономики на военные рельсы, чиновник Альянса отметил, что долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики.

Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.
Война в Украине

По данным на конец мая, киевляне сохраняли оптимизм по поводу победы Украины в войне, однако он стал более сдержанным. Так, в октябре 2023 года 91% верили в победу, а по данным на май - 85%.

 

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