Политика В Венгрии сделали громкое заявление о членстве Украины в НАТО

2024-07-11 20:04

Политик опасается прямого конфликта с Москвой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе не возможно из-за риска прямого конфликта с Российской Федерацией.

Об этом написал в соцсети Х спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

"Он (Сиярто — Ред.) отметил противоречия в подходе НАТО, отметив — хотя некоторые лидеры предлагают более тесные связи, они знают, что полноправное членство невозможно", — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что Венгрия согласилась на декларацию саммита НАТО только в условиях, что решение о будущем членстве Украины должно быть принято всеми государствами-членами Альянса единогласно.

"Он также подверг критике изменение критериев хорошего союзника по НАТО, которые теперь, похоже, включают поддержку Украины, а не фокус на коллективной обороне и внутренней силе", — говорится в сообщении Ковача.

Напомним, Петер Сиярто назвал политика, с которым возможен "шанс на мир в Украине". По его словам, шанс появится, если Дональд Трамп выигрывает президентские выборы в США.