Политика Власти Германии впервые заговорили о передаче Украине многоцелевых истребителей

2024-07-16 12:27

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины со стороны Германии, в том числе за поставки боевых самолетов, сообщает DW.

"Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше - на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, - не могут быть взяты под контроль только с земли", - сказал он в эфире телеканала ARD.

Поэтому, указал Мерц, поставки Украине боевых самолетов для многих стран уже решенный вопрос.

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