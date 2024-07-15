Политика НАТО расширит присутствие в Украине: будет готовить ее к вступлению

2024-07-15 16:48

 

НАТО увеличит свое присутствие в Украине, в частности через назначение специального представителя в Киеве − такое решение принял Саммит Североатлантического Альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на детали этого решения

Детали: Сообщается, что представительство НАТО в Украине сменит руководителя, который будет иметь новый статус − будет специальным представителем генерального секретаря.

Переговоры о том, кто займет эту должность, еще ведутся. По данным нескольких источников "ЕвроПравды", европейские члены НАТО настаивают, что это не должен быть американец, чтобы сбалансировать влияние США.

Также принципиально изменится присутствие Альянса в Киеве − и численность, и уровень.

В частности, предполагается, что появится большое количество "прикомандированных офицеров" от государств-союзников, ответственных за ключевые направления.

"Словом, за работу с Украиной берутся серьезно. И это стало, наверное, ключевым изменением, которое принес Вашингтонский саммит", − говорится в статье.

Перед новой структурой НАТО в Киеве поставили задачу добиться готовности Украины к вступлению, в частности в проведении реформ сектора безопасности и обороны.

"Это, наверное, главная позитивная новость. Потому что если бюрократическая машина начинает работать над тем, чтобы Украина стала членом НАТО, то это намерение уже есть не только на уровне политиков, и его действительно планируют воплотить. Конечно, если Украина сама будет оставаться на этом пути", − подытоживается в статье.

Предыстория:

На саммите НАТО также согласовали создание новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).
В Офисе президента Украины в целом довольны результатами Вашингтонского саммита НАТО.

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