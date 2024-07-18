Политика Визит Орбана в роССию был не "мирной миссией", а замириванием агрессора, - фон дер Ляйен

2024-07-18 21:37

 

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву две недели назад не был миссией мира. Это была "печальная миссия замирения" российского агрессора, который после этого нанес массированный ракетный удар по Украине.

Об этом сегодня в Страсбурге во время речи в Европейском парламенте, в рамках слушаний о назначении нового президента Европейской комиссии. заявила действующий руководитель этой евроинституции Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что страны ЕС должны инвестировать больше в свою безопасность и оборону.

Россия все еще продолжает наступление в восточной Украине, ведет войну на истощение. Они сделают следующую зиму даже тяжелее предыдущей. Россия рассчитывает, что Европа и Запад будут слабыми. И некоторые в Европе играют с этим самостоятельно. Две недели назад премьер-министр из Европейского Союза поехал в Москву. Эта так называемая "мирная миссия" была ничем иным, как печальной миссией замирения (агрессора)", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что только через два дня после этого визита Россия направила ракеты на детскую больницу"Охматдет" и роддом в Киеве.

"Мы видели детей в крови, мы видели матерей, пытавшихся вывести маленьких пациентов в безопасное место. Этот удар не был ошибкой. Это было послание, острое послание из Кремля для всех нас. Поэтому, уважаемые члены Европарламента, наш ответ должен быть таким же четким", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что никто не хочет мира больше, чем народ Украины - справедливого и длительного мира для свободной и независимой страны. И Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверила фон дер Ляйен.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Европейского совета жестко ответил Орбану на письмо по поводу его "миротворческой миссии"

2024-07-17 12:28

В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за "мирного" турне Орбана, - СМИ

2024-07-16 21:37

Главы МИД стран ЕС планируют бойкотировать саммит в Будапеште, чтобы проучить Орбана

2024-07-16 14:32

Украина ответила на бред роССиян о возможном подрыве дамб на Днепре

2024-07-13 12:30

Еще новости в разделе "Политика"

НАТО фальшивыми обещаниями питает призрачные надежды Украины, - Politico

2024-07-18 22:15

Визит Орбана в роССию был не "мирной миссией", а замириванием агрессора, - фон дер Ляйен

2024-07-18 21:37

В Пентагоне раскрыли, какое оружие передают Украине в первую очередь

2024-07-18 19:15

В ЕС уже готов план предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф

2024-07-18 14:29
Все статьи раздела "Политика"

Политика

НАТО фальшивыми обещаниями питает призрачные надежды Украины, - Politico 2024-07-18 22:15
Визит Орбана в роССию был не "мирной миссией", а замириванием агрессора, - фон дер Ляйен 2024-07-18 21:37
В Пентагоне раскрыли, какое оружие передают Украине в первую очередь 2024-07-18 19:15
В ЕС уже готов план предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф 2024-07-18 14:29