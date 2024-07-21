Политика У Байдена сделали новое заявление по поводу ударов Украины по рф

2024-07-21 14:30

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не имеет однозначного ответа, позволит ли Вашингтон использовать американское оружие для более глубоких ударов по РФ.

Об этом сообщает Голос Америки.

Он отметил, что этот вопрос задавали президенту США Джо Байдену на пресс-конференции после саммита НАТО. Тогда он сказал, что Штаты постоянно смотрят на ситуацию - что нужно Украине, что можно предложить, и в соответствии с этим Америка делает свои суждения. И с изменением войны в Украине меняется поддержка США, развиваются предоставляемые возможности и изменяются параметры, которые устанавливаются.

"Поэтому я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос относительно будущего", - сказал Салливан на ежегодном форуме по безопасности, который проходит в штате Колорадо.

В то же время советник президента США по вопросам нацбезопасности подчеркнул, что теперь позиция Байдена заключается в том, что обстоятельства меняются. Поэтому он разрешил предоставленным Украине оружием наносить удары по территории РФ вблизи границы, когда Россия начала второе наступление в направлении Харькова.

Однако пока политика Байдена по поводу дальних ударов по российской территории не изменилась.

Также Салливан сообщил, что вооружение от США критически важно для этой войны. Однако он не знает, какова будет политика вероятной новой администрации.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности считает, что ожидаемый переход координации вооруженной поддержки Украины от США к НАТО обеспечит поставки помощи украинским войскам при любой администрации.

Он подчеркнул, что НАТО будет играть решающую роль и станет основой поддержки Украины "на долгосрочной, устойчивой основе".

Напомним, что днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад разрешить наносить удары вглубь территории РФ. В частности, для атак по аэродромам, с которых Россия атакует Украину.