Экономика Кабмин сумел договориться об реструктуризации выплат по внешнему долгу - сэкономили 11,4 млрд. долларов

2024-07-22 14:31

Правительство достигло договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины по реструктуризации выплат по внешнему долгу. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 22 июля.

"Восстанавливаем долговую устойчивость. Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины", – написал он.

По словам Шмыгаля, это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд. долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд. долларов до 2033 года.

"Таким образом мы сможем высвободить ресурсы на неотложные потребности: нашу оборону, социальную защиту и восстановление", - добавил глава правительства.

Ранее в июне стало известно, что переговоры Украины с частными кредиторами по реструктуризации долга более чем в 20 млрд долларов не принесли результата. Если бы компромисса не удалось достичь, то уже в августе Украина могла бы объявить дефолт.

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