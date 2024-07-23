Чехия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

Чехия присоединилась к коалиции по обеспечению Украины беспилотниками, которую возглавляют Латвия и Великобритания.
Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.
Чешская делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля.
После присоединения Чехии количество участников коалиции увеличилось до 16.
"Каждая страна - член коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности", - подчеркнул министр обороны Латвии Андрюс Спрудс.
Напомним, Латвия передаст Украине еще 2500 дронов в июле. Дроны различных типов и различного назначения произвели семь латвийских компаний. Общая стоимость систем составляет около 4 млн евро.
Кроме того, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что благодаря чешской инициативе в течение июля и августа в Украину будет доставлено 100 000 снарядов.