Политика Чехия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

2024-07-23 16:48

Чехия присоединилась к коалиции по обеспечению Украины беспилотниками, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

Чешская делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля.

После присоединения Чехии количество участников коалиции увеличилось до 16.

"Каждая страна - член коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности", - подчеркнул министр обороны Латвии Андрюс Спрудс.

Напомним, Латвия передаст Украине еще 2500 дронов в июле. Дроны различных типов и различного назначения произвели семь латвийских компаний. Общая стоимость систем составляет около 4 млн евро.

Кроме того, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что благодаря чешской инициативе в течение июля и августа в Украину будет доставлено 100 000 снарядов.