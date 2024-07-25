Спорт Олимпиада-2024: кто и в каких видах спорта представит Украину

2024-07-25 17:27

На Играх в Париже выступят 140 украинских спортсменов.

С 26 июля по 11 августа в Париже состоятся Олимпийские игры-2024. На соревнованиях разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Как сообщил официальный сайт НОК Украины, нашу страну на ОИ-2024 будут представлять 140 атлетов, которые выступят в 23 видах спорта.

Наибольшее представительство Украины на Играх-2024 будет в легкой атлетике – 25 спортсменов.

Вашему вниманию список всех украинских участников Олимпиады-2024 по видам спорта.

Бадминтон: Полина Бугрова

Бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк

Борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская борьба)

Брейкинг: Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов

Тяжёлая атлетика: Камила Конотоп

Велоспорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк

Гребной слалом: Виктория Ус

Академическая гребли: Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семыкин, Игорь Трунов

Спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурный

Художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширыкина

Дзюдо: Дарья Билодид, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов

Легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская,, Александр Погорилко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак

Плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова

Синхронное плавание: Владислава Алексеева, Марина Алексеева

Скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова

Прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа

Стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач

Пулевая стрельба: Виктор Банькин, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш

Стендовая стрельба: Ирина Маловичко

Современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина

Теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Настольный теннис: Соломия Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая

Фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань

Украина будет представлена наименьшим количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.

Напомним, на Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.