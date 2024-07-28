Мир Трамп заявил об угрозе начала третьей мировой войны: при каком условии

2024-07-28 10:30

Действующий кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну. По мнению республиканца, это произойдет в случае его проигрыша на выборах в 2024 году.

Об этом он заявил в пятницу, 26 июля. Не обошлось и конечно без обвинений в сторону его главной соперницы по состоянию на сейчас.

Трамп пугает мир третьей мировой

Во время недавней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде бывший президент США в комментарии журналистам предупредил мир о якобы начале третьей мировой войны в случае его проигрыша.

По его словам, вероятный кандидат от демократов Камала Харрис является "хуже" в вопросах Ближнего Востока. Поэтому, по мнению Трампа, война Израиля с ХАМАС в Газе может перерасти в более масштабный региональный конфликт, если она одержит победу.

Мы увидим, как это пойдет. Но если все получится, если мы победим, это будет очень просто. Все получится. И очень быстро. Если мы этого не сделаем, вы закончите большими войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, третьей мировой войной. Сейчас вы ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Я никогда не был таким близким, потому что у нас некомпетентные люди управляют страной, – заявил он.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне недавней встречи Нетаньяху с Харрис, между которыми возник дипломатический спор. Она сказала ему, что "всегда будет гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, в том числе от Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, таких как ХАМАС и Хезболла".

"Я также выразила премьер-министру свою серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий в Газе, включая гибель слишком большого количества невинных гражданских лиц. И я четко дала понять, что серьезно обеспокоена ужасной гуманитарной ситуацией там", – объяснила она.

СМИ писали, что критика поведения Израиля в войне в Газе со стороны Харрис вызвала у Нетаньяху раздражение. Премьер-министр Израиля неоднократно заявлял, что бои должны продолжаться, пока ХАМАС не будет ликвидирован, даже если заложники будут освобождены.

К слову, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предложением к США по создания альянса по безопасности на Ближнем Востоке. По его же словам, аналогичного НАТО.