Мир США готовятся, что Иран атакует Израиль в ближайшее время, - Axios

2024-08-03 10:30

Вероятно, атаку осуществят с привлечением ливанской группировки "Хезболла".

Белый дом убежден, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели.

Как пишет Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, ожидается, что любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их атака на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабной. К этой операции может присоединиться "Хезболла". Лидер ливанской группировки Хасан Насралла также пообещал ответить на операцию по ликвидации Хании.

Издание отмечает, что администрация Байдена обеспокоена ситуацией. В Белом доме опасаются, что может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущей иранской атаки. Убийство Хании произошло в контексте войны между Израилем и ХАМАСом, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

Нападение в апреле было совершено в ответ на израильский авиаудар по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал. Несколько арабских стран, включая Иорданию и Саудовскую Аравию, либо помогли сбить иранские и хуситские беспилотники, либо позволили США и Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата угроз.

В среду разведка США получила четкие сигналы о том, что Иран собирается прибегнуть к ответным мерам на ликвидацию Хании. Двое других американских чиновников заявили, что иранцам и их доверенным лицам может потребоваться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую они проводили накануне апрельской атаки. Она включает в себя американские военные активы в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько тяжелых дней", - сказал чиновник.

Зато израильская разведка ожидает, что Иран осуществит широкомасштабную ракетную атаку на Израиль, раскрыл источник. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил на пресс-брифинге в четверг, что международные партнеры Израиля увеличили свои силы в регионе, чтобы помочь противостоять возможной атаке.

На фоне напряженности в регионе несколько американских и международных авиакомпаний, в том числе United, Delta, Lufthansa и Swiss, объявили, что приостанавливают полеты в Израиль и из него.

Убийство Исмаила Хании - что известно

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Как пишет саудовское издание Al Hadath, частную резиденцию Хании поразили управляемой ракетой. Практически сразу после этого появились сообщения, что за атакой стоит Израиль.

Смерть политического лидера ХАМАС вызвала у экспертов опасения относительно начала ирано-израильской войны. Отметим также, что сын Исмаила Хании Абдул Салам заявил, что палестинцы "будут бороться, пока не достигнут свободы".