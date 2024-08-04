Политика Буданов рассказал о важных последствиях ударов по аэродроме "Оленья"

2024-08-04 15:30

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что недавний удар украинских дронов по российской авиабазе "Оленья" в Мурманской области имеет важные последствия.

Как отметил он в эфире телемарафона, атака привела к повреждению двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые Россия активно использовала для ударов по Украине. Это вынудило врага отложить очередные массовые атаки на украинскую территорию.

"Там поражены дальние бомбардировщики и это заставило ну хоть на несколько дней оттянуть очередные массовые удары по нам", - отметил Буданов.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов ранее уточнил, что были повреждены самолеты с бортовыми номерами 31 и 33.

Следует отметить, что атака на базу "Оленья" произошла в ночь на 27 июля. Расстояние от украинской границы до этой базы составляет около 1800 км.

Кроме того, в тот же день были атакованы и другие российские военные объекты, в том числе аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, а также нефтеперерабатывающий завод на территории РФ.