Мир В НАТО стартовала подготовка к саммиту - основным вопросом будет поддержка Украины

2024-02-09 18:28

В Североатлантическом Альянсе началась подготовка к саммиту организации, который состоится в Вашингтоне в июле.

Одним из главных вопросов встречи будет продолжение поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Об этом передает Укринформ со ссылкой на советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как отметил Салливан, июльский саммит будет приурочен к 75-й годовщине создания блока и будет возможность продемонстрировать, что "Альянс сильнее и более объединен, чем был когда-либо".

Он отметил, что российский диктатор, начиная вторжение в Украину, мечтал расколоть НАТО. Однако после двух лет полномасштабной войны единство стран блока "никогда еще не было столь крепким".

Салливан добавил, что центральным вопросом во время саммита в Вашингтоне станет помощь военного блока Украине.

"птн рассчитывал, что поддержка союзников для Украины будет ослабевать. Но страны-союзницы подтверждают обязательство оказывать содержательную помощь для храбрых украинцев, защищающих свою страну", - подчеркнул Салливан.