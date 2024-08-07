Политика Европейский Союз призвал Израиль к прекращению огня в Секторе Газа

2024-08-07 10:29

Европейский Союз призывает Израиль к прекращению огня в Секторе Газа и соблюдению своих обязательств по международному праву. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, говорится на сайте Евросоюза.

"Мы настоятельно призываем израильское правительство воздержаться от действий, ухудшающих условия жизни гражданского населения в Газе, и придерживаться своих обязательств по международному праву. Немедленное прекращение огня срочно необходимо, чтобы положить конец тяжелому положению мирных жителей в Газе, включая израильских", - заявил дипломат.

Боррель отметил, что гуманитарная катастрофа в Газе создает опасные для жизни условия для гражданского населения, которое продолжает страдать от голода и повторяющегося перемещения в переполненные палаточные лагеря уже десятый месяц подряд.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также напомнил, что нанесение ударов по критически жизненно важной инфраструктуре является военным преступлением.

"Нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно и независимо расследованы, а ответственность обеспечена", - подчеркнул Боррель.

Напомним, Канада, Австралия и Новая Зеландия призвали Израиль и ХАМАС к немедленному прекращению огня в Газе.