Экономика Транзит российского газа в ЕС через Украину упал до минимума

2024-08-09 14:35

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему снизился до 37,25 млн куб. м. Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации Оператора ГТС Украины в точке входа Суджа, сообщает ExPro.

По сравнению с предыдущим днем ​​объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

Традиционно объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42-42,4 млн куб м в сутки.

Пока причины сокращения транзита неизвестны.

Напомним, 7 августа в СМИ появилась информация, что ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию ​​Суджа в Курской народной республике.

Газоизмерительная станция Суджа является ключевым объектом поставок российского газа в Европу через Украину. Сейчас это единственная точка, по которой российский газ поступает в Украину для его транспортировки в Европу.

На фоне боев в Курской народной республике на газ в Европе подскочили на 5,5% - до 38,7 евро/МВт-ч (445 долларов за 1000 кубометров), наивысшее значение с декабря 2023 года.