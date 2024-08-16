Спорт Александр Усик поделился ожиданиями от реванша против Тайсона Фьюри

2024-08-16 20:34

Бывший дважды абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, ныне обладающий титулами WBC, WBA и WBO, Александр Усик поделился ожиданиями от реванша против Тайсона Фьюри.

Украинский боксер отметил, что первый поединок был очень трудным для него, а потому и во втором противостоянии он ожидает настоящую битву.

"Нет, легче не будет. Я настраиваюсь всегда на труднее, никогда не настраиваюсь на легкое. Я настраиваюсь на космос, который просто раздавит меня, что мои глаза будут только видеть, что происходит. Я на такое настраиваюсь.

Я не думаю, что мне будет легче. Да мне и не нужно легче. В легкости нельзя найти бриллианты, потому что их там нет. Без тяжелой работы ты не сможешь добиться успеха. Все, что легко, не растет", - сказал Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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