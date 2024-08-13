Политика Британия, Франция и Германия предупредили Иран о последствиях возможной атаки на Израиль

2024-08-13 11:33

Британия, Франция и Германия обнародовали совместное заявление, в котором говорится, что Иран понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, что приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников, сообщает ЕП.

Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Иран и его союзников воздержаться от нападений.

Они заявили, что согласны с посредниками - США, Египтом и Катаром - в том, что "не может быть никаких дальнейших задержек" в возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС.

"Мы работаем со всеми сторонами, чтобы предотвратить эскалацию, и приложим все усилия, чтобы уменьшить напряженность и найти путь к стабильности. Боевые действия должны прекратиться сейчас, и все заложники, все еще удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены. Народ Газы нуждается в срочной беспрепятственной доставке и распределении помощи", - говорится в заявлении.

Ранее Иран передал Израилю через Венгрию предупреждение о намерении атаковать. Анонсированный удар якобы будет "ответом" на ликвидацию в Израиле лидера ХАМАС Исмаила Хании.