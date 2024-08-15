Мир Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям

2024-08-15 20:48

 

С 16 августа Литва запретила въезд всех легковых авто, которые зарегистрированы в Беларуси.

Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Отмечается, что запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.

В то же время введенное ограничение на въезд легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, которые не предназначены для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действительную визу или вид на временное/постоянное проживание в странах ЕС.

 

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Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям 2024-08-15 20:48
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В Непале открыт первый центр традиционной китайской медицины 2024-08-13 15:37