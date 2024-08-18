Политика Из всех "дружественных" к рф стран Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, - СМИ

2024-08-18 15:30



С начала операции ВСУ в Курской области прошло 10 дней. Однако почти ни одна из стран, которые Москва считает "дружественными", до сих пор не осудила первое в современной истории вторжение иностранного государства на территорию РФ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исключением является Сирия, правителю которой Башару Асаду войска РФ помогли сохранить власть, а может быть, и жизнь. В частности, в заявлении МИД страны от 10 августа говорится, что "Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ". В сообщении говорится, что она направлена на якобы гражданские объекты.

Между тем МИД Китая, отвечая на вопросы журналистов относительно ситуации в Курской области, указал, что Пекин "обратил внимание на ситуацию, которая складывалась". Там добавили, что позиция КНР по отношению к украинскому вопросу последовательна и понятна. Китайские дипломаты призывают все стороны придерживаться принципов так называемого "охлаждения" ситуации, а именно:

боевые действия не должны распространяться снаружи;

не следует допускать эскалации вооруженного конфликта;

не провоцировать усиление огня.

В свою очередь, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью одному из российских телеканалов 15 августа призвал РФ и Украину "окончить драку" и сесть за стол переговоров. По его словам, война в Украине необходима только "высокопоставленным лицам американского происхождения". При этом он заявил, что Россия, согласно договоренностям, в случае агрессии против Беларуси введет туда свои войска, чтобы оказать военную поддержку.

По информации The Moscow Times, страны ОДКБ также не осудили действия ВСУ. На сайте организации 16 августа говорится, что "аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации". Организация лишь пообещала, что в установленные сроки реализуют все необходимые процедуры при обращении России с просьбой о военной помощи.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, что Вооруженные силы Украины начали проводить масштабную военную операцию в Курской области России со вторника, 6 августа.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО).

По состоянию на 15 августа, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем Украины находится 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров. ВСУ продвинулись вглубь территории РФ на 35 километров.