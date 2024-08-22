Политика Индия может играть важную и положительную роль в быстром прекращении войны, - Туск

2024-08-22 21:37

 

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Нарендрой Моди заявил, что Индия может сыграть важную роль в мирных переговорах относительно Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою личную готовность участвовать в справедливом и быстром прекращении войны. Мы оба убеждены, что Индия может играть здесь очень важную и позитивную роль. Эта декларация особенно важна потому, что через несколько часов премьер-министр посетит Киев. Что касается этого визита, то мы все убеждены, что он может носить и исторический характер", - отметил польский премьер.

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