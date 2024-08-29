Политика Нидерланды не ограничивают Украину в применении F-16 на территории рф

2024-08-29 16:05

Нидерланды не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16.

Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве России, сообщил изданию NOS командующий Вооруженными силами Онно Эйхельсхайм.

"Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - заявил он.

Он также отметил, что вторжение Украины на территорию России было "блестящим с практической точки зрения".

"Они довольно быстро захватили большую территорию, используя новые методы. Тем самым они создали дилемму для Путина", — говорит Эйхельсхайм.

Он не видит никакой проблемы в том, что в таких наступательных действиях будет использоваться голландское оружие.

"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, по своему желанию, при условии соблюдения гуманитарного права войны", - говорит командующий ВС Нидерландов.

Нидерланды предоставили Украине 24 самолета F-16, однако Эйхельсхайм не ответил, сколько из них уже развернуто в стране.

Он также оценил Курскую операцию ВСУ

По словам Эйхельсхайма, сейчас вопрос в том, как Украина может "стратегически" использовать свое присутствие в Курске.

По его словам, Киев может использовать это как разменную монету в переговорах.

"Или вы используете это, чтобы гарантировать, что Россия выведет подразделения из региона Донбасса. Мы не видим, чтобы последнее произошло, поэтому время покажет нам, в какой степени это имеет стратегическое влияние", - добавил он.

По словам Эйхельсхайма, Курская операция является "по крайней мере началом возможной стратегической корректировки борьбы между Россией и Украиной".

F-16 в Украине

В конце июля стало известно, что в Украину поступили первые самолеты F-16 от Нидерландов. По данным СМИ, в Украину прибыли шесть истребителей.

Ожидается, что до конца текущего года Украина получит 20 самолетов.

Украина уже применяет F-16. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти самолеты сбили российские крылатые ракеты во время последней масштабной российской атаки. При этом, как пишет Forbes, впоследствии F-16 будут нацеливаться на истребители и батареи ПВО российских ВВС.