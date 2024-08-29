Политика Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по роССии

2024-08-29 22:15

 

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призывает страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании предоставленного оружия. Это касается ударов по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Messaggero и Tagesschau.

Соответствующее заявление глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза.

"Ограничения на использование оружия, переданного Украине, должны быть сняты, должно быть разрешено полное использование (оружия - ред.) для нанесения ударов по военным целям в России в соответствии с международными правилами", - сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС также призвал европейские страны предоставить Украине больше военной помощи и выразил обеспокоенность сообщениями о возможных сокращениях помощи в Германии.

Напомним, ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 29 августа, посетит Брюссель. Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза.

Темами переговоров в Брюсселе будет военная помощь, усиление противовоздушной обороны Украины. Также министры обсудят вступление Украины в ЕС, продвижение формулы мира и второй саммит мира.
Ограничение использования оружия

Напомним, весной стало известно, что страны-партнеры разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по военным объектам в России. Но некоторые партнеры установили ограничения, включая США и Германию. Украине разрешили использовать западное оружие для ударов по приграничным районам РФ.

Украина призывает снять ограничения на использование оружия, объясняя, что это поможет предотвратить будущие российские атаки и уменьшить ее наступательный потенциал.

Руководитель ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе посетят США. По данным CNN, они будут просить снять ограничения на удары по России дальнобойными ракетами.

 

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