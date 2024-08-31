Спорт Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов – среди них три топ-клуба

2024-08-31 13:30

Донецкий клуб будет единственным представителем Украины в престижном еврокубковом турнире.

Донецкий Шахтер узнал своих соперников в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Напомним, в этом сезоне УЕФА внесла изменения в розыгрыш еврокубков. Традиционный групповой этап был отменен, а ему на смену пришла основная часть в виде единой лиги.

По итогам жеребьевки "горняки" получили восьмерых соперников, с половиной из них чемпионы Украины сыграют дома, с остальными четырьмя на выезде.

Матчи Шахтера в Лиге чемпионов-2024/25:

Бавария (д), Боруссия Дортмунд (в), Аталанта (д), Арсенал (в), Янг Бойз (д), ПСВ (в), Брест (д), Болонья (в).

Полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов выглядят так:

Корзина 1

Манчестер Сити: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован;

Интер: РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта;

Бавария: ПСЖ, Барселона, Бенфика, Шахтер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Слован, Астон Вилла;

РБ Лейпциг: Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;

Боруссия Дортмунд: Барселона, Реал, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Болонья;

Барселона: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако;

Реал: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест;

Ливерпуль: Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона.

ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, РБ Зальцбург, Жирона, Штутгарт

Корзина 2

Атлетико: РБ Лейпциг, ПСЖ, Байер, Бенфика, Лилль, РБ Зальцбург, Слован, Спарта;

Аталанта: Реал, Барселона, Арсенал, Шахтер, Селтик, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт;

Брюгге: Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Ювентус, Милан, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;

Байер: Интер, Ливерпуль, Милан, Атлетико, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Спарта, Брест;

Арсенал: ПСЖ, Интер, Шахтер, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона;

Бенфика: Барселона, Бавария, Атлетико, Ювентус, Фейеноорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако;

Милан: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован;

Ювентус: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла;

Шахтер: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.

Корзина 3

Янг Бойз: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Астон Вилла, Штутгарт;

ПСВ: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест;

Фейеноорд: Бавария, Манчестер Сити, Байер, Бенфика, РБ Зальцбург, Лилль, Спарта, Жирона;

Динамо Загреб: Боруссия Дортмунд, Бавария, Милан, Арсенал, Селтик, СБ Зальцбург, Монако, Слован;

Црвена Звезда: Барселона, Интер, Бенфика, Милан, ПСВ, Янг Бойз, Штутгарт, Монако;

РБ Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест, Спарта;

Селтик: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вилла;

Спортинг: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Арсенал, Брюгге, Лилль, ПСВ, Болонья, Штурм;

Корзина 4

Слован: Манчестер Сити, Бавария, Милан, Атлетико, Динамо Загреб, Селтик, Штутгарт, Жирона;

Монако: Барселона, Интер, Бенфика, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вилла, Болонья;

Спарта: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Брест, Штутгарт;

Астон Вилла: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Янг Бойз, Болонья, Монако;

Болонья: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Шахтер, Бенфика, Лилль, Спортинг; Монако, Астон Вилла;

Жирона: Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм;

Штутгарт: ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован;

Штурм: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лилль, Жирона, Брест;

Брест: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, РБ Зальцбург, Штурм, Спарта.