Политика Сикорский: Сбивать роССийские ракеты над Украиной – обязанность Польши

2024-09-02 19:15

Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения.

Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушные пространства.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наше конституционное обязательство. Когда вражеские ракеты нацелены на вход в наше воздушное пространство, сбить их будет законной самообороной", — отметил он.

Сикорский настаивает на праве Польши перехватывать снаряды России после того, как неизвестный объект – предположительно это был российский дрон – вошел в пространство страны во время массированного обстрела Украины 26 августа.

"Чем ближе ракета к цели, когда ее перехватывают, тем больше риск для жителей и инфраструктуры Польши. Следовательно, для Варшавы лучше сбивать ракеты на большей высоте над Украиной", — добавил министр.

Напомним, в Польше в ночь на понедельник поднимали в воздух истребители F-16 из-за ракетных обстрелов Россией территории Украины.

После прекращения ракетных ударов Российской Федерации по украинским объектам, в польском командовании сообщили о прекращении деятельности польской и союзнической авиации в воздушном пространстве РП.

Во время недавнего визита в Киев президент Польши Анджей Дуда заявлял, что у НАТО еще нет общего мнения по поводу сбивания российских ракет средствами стран Альянса над территорией Украины, но они могут прийти к согласию по этому поводу.