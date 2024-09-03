Мир В США установили, где роССияне могут прятать новую ядерную ракету "Буревестник"

2024-09-03 19:15

Двое американских исследователей заявили, что определили потенциальное место развертывания в России новой крылатой ракеты 9M370 "Буревестник" с ядерным двигателем, которую Путин в свое время назвал "непобедимой".

Об этом сообщает в эксклюзивном материале Reuters.

"Благодаря изображениям, сделанным 26 июля коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, два исследователя определили строительный проект, примыкающий к хранилищу ядерных боеголовок, известному под двумя названиями "Вологда-20" и "Чебсара", как потенциальное место для размещения новой ракеты", - указывается в сообщении.

Объект расположен в 475 км к северу от Москвы.

Кроме того, сообщается, что один из аналитиков исследовательской организации CNA на спутниковых снимках определил девять горизонтальных стартовых площадок, которые именно строятся. Они соединены по дорогам, и там, вероятно, впоследствии может происходить обслуживание ракет и их компонентов.

Reuters уточняет, что речь идет о ракете, которая по классификации НАТО называется SSC-X-9 Skyfall, оборудованной ядерным двигателем и возможностями переносить ядерную боеголовку. В свое время Путин заявил, что это оружие имеет практически неограниченную дальность применения и может избегать противоракетной обороны США. Впрочем, многие западные эксперты подвергают сомнению эти заявления, а также стратегическую ценность "Буревестника" - по их мнению, этот проект не добавит Москве новых возможностей.