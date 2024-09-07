Зеленский встретился с Шольцем: о чем договаривались

Украинский президент, в частности, обсудил с канцлером ФРГ совместное производство вооружений.
В пятницу, 6 сентября, во время рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцом. Лидеры двух стран договаривались о реализации двустороннего соглашения о безопасности и возможных направлениях расширения сотрудничества в оборонной отрасли.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
Зеленский проинформировал канцлера Шольца о ситуации на фронте и последствиях российского ракетного террора против украинцев, в частности об ударах по критической инфраструктуре.
При этом он поблагодарил за комплексную помощь, прежде всего, военную, которую Украина получила с начала полномасштабного вторжения РФ.
Украинский президент отметил то, что правительство Германии заказало дополнительные системы ПВО разной конфигурации для укрепления Вооруженных Сил, а также решение о передаче Украине дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5, объявленное на заседании в формате "Рамштайн".
"Среди обсужденных на встрече вопросов — реализация двустороннего соглашения о безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли, в частности совместное производство вооружений", - говорится в сообщении.
Отдельно лидеры двух стран обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ 17 усовершенствованных систем ПВО IRIS-T для Украины, чтобы помочь отразить российские атаки.