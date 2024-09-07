Политика Глава Пентагона объяснил, почему США не дают разрешения на удары в глубь рф

2024-09-07 14:30

Министр обороны США заявил, что Украина имеет значительные собственные возможности для атак на дальние цели. рф перенесла свои самолеты за пределы радиуса действия ATACMS, поэтому США сосредотачиваются на помощи в защите территории Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что у Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Также рф перенесла свои самолеты, которые они используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Об этом он заявил во время брифинга по результатам "Рамштайна".

"Я концентрируюсь на том, чтобы пытаться помочь Украине быть успешной в этой тактической борьбе, чтобы они защитили свою суверенную территорию. Есть несколько методов каким образом это можно достичь. Ни одно оружие само по себе не будет таким, которое решит ход этой войны. Мы это говорили о танках и другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь, поэтому это будет сочетание этих видов оружия. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине достичь успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию", - сказал Остин.

Комментируя предоставление разрешения по использованию дальнобойного оружия для ударов вглубь территории рф, Остин заявил, что Украина имеет собственные возможности, чтобы атаковать эти цели.

"У Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Мы знаем, что россияне перенесли свои самолеты, которые они используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. В ближайшем будущем мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им быть более эффективными в защите своей территории", - сказал Остин.

Дополнение

Заместитель спикера оборонного ведомства США Сабрина Сингх заявляла, что Соединённые Штаты не дают разрешение на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь россии по нескольким причинам, в том числе из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS.

Также Зеленский отмечал, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам рф, а и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Великобритании, Франции и Германии.