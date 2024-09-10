Жизнь В Укрэнерго назвали причины сегодняшних отключений света в восьми областях

2024-09-10 12:27

В Украине из-за боевых действий, непогоды и технических причин полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщило Укрэнерго во вторник, 10 сентября.

Так, из-за обстрелов есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Николаевской областях.

"Из-за непогоды на утро было обесточено 32 населенных пункта - 23 в Днепропетровской и 9 в Запорожской. По техническим причинам есть обесточенные потребители на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

Укрэнерго не прогнозирует применение графиков отключений света. Но потребление электроэнергии постепенно растет - сегодня по состоянию на 9:30 его уровень был на 1,4% выше, чем в это же время вчера.

Вместе с тем из-за пасмурной погоды в большинстве регионов уровень генерации на солнечных электростанциях сегодня снижен.

Есть необходимость бережливого потребления электроэнергии на протяжении всех суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 22:00, - попросили энергетики.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 15 157 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1211 МВт.