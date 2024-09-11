Спорт Александр Усик опроверг информацию, что с начала года заработал 50 миллионов долларов

2024-09-11 10:29

Александр Усик опроверг информацию о том, что заработал более 50 миллионов долларов в этом году. При этом спортсмен не стал уточнять реальную сумму.

Напомним, ранее чемпиона мира по боксу в супертяжелом дивизионе признали самым высокооплачиваемым спортсменом Украины в 2024 году. Согласно информации Forbes, боксер заработал 54 миллиона долларов.

"Заработал $50 млн в год? Это не так, но пусть будет - значит, я действительно заработаю столько", - ответил Усик журналистам на информацию о своем заработке.

Отметим, что в этом году украинец провел поединок против Тайсона Фьюри за все титулы супертяжелого веса - Александр победил. На декабрь запланирован реванш между боксерами.