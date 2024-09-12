Политика США и Китай пытаются восстановить отношения, упавшие до исторического минимума

2024-09-12 09:31

США и Китай впервые провели переговоры на уровне командующих боевыми действиями на фоне усилий стабилизировать военные связи и избежать недоразумений, особенно в региональных горячих точках, таких как Южно-Китайское море, сообщает Reuters.

Вашингтон стремится открыть новые каналы регулярной военной связи с Пекином, поскольку взаимодействие упало до исторического минимума после того, как Соединенные Штаты в прошлом году сбили предположительно китайский аэростат наблюдения.

Адмирал Сэм Папаро, глава Индийско-Тихоокеанского командования США, провел видеовстречу с У Янаном, командующим Южным театром действий Народно-освободительной армии Китая.

Как отметили в Минобороны Китая, стороны "провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим общую обеспокоенность".

Обе стороны обсудили важные вопросы безопасности, в частности, напряженность в Южно-Китайском море. Папаро призвал Китай отказаться от опасной тактики во избежание эскалации. Он отметил важность продолжения переговоров во избежание недоразумений и просчетов.

Встреча состоялась после договоренностей, достигнутых в августе во время визита советника США по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин.

США стремятся возобновить регулярный военный диалог с Китаем, особенно из-за напряженности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

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