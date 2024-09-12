Политика Выборы в США: Камала Харрис добивается второго раунда дебатов с Трампом

2024-09-12 11:34

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис после победы на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом хочет провести второй раунд. Об этом пишет The Washington Post.

Ожидается, что вторые дебаты пройдут в октябре. Пока неясно, согласится ли Трамп на них.

После дебатов команда Харрис объявила о желании провести второй ранд дебатов с Трампом до выборов в ноябре. Решение о запросе на повторные дебаты было принято до того, как оба кандидата встретились 10 сентября.

"Это то, что они (граждане США, - ред.) увидели сегодня вечером, и то, что они должны увидеть на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова к повторным дебатам. Дональд Трамп", - сказала глава кампании демократки Джен О 'Мелли Диллон.

Ранее Трамп призвал провести три раунда дебатов. Первые состоялись в конце июня, тогда демократов представлял действующий президент США Джо Байден, а второй раунд состоялся 10 сентября уже с Харрис.

Напомним, Трамп во время дебатов с Харрис не дал четкого ответа на вопрос о том, хочет ли он победы Украины. В то же время Харрис заявила о безусловной поддержке Киева в борьбе с рашистами.

 

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